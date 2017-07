Nouvelles lignes TGV : Macron et Hulot ont inauguré Paris-Rennes (1h25) et Paris-Bordeaux (2h)

Les TGV vont en Bretagne et en Aquitaine depuis près de vingt ans, mais jusqu’ici la ligne grande vitesse pour Rennes s'arrêtait un peu avant Le Mans (Sarthe), celle pour Bordeaux prenait fin à Tours-Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), et les trains circulaient ensuite sur voie classique. Les prolongements permettront aux voyageurs de gagner 40 minutes vers Rennes et plus d'une heure vers Bordeaux. Des trains directs circuleront aussi désormais entre Rennes, Laval, Angers et Nantes, grâce à un décroché à hauteur de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe).





Le projet est ambitieux, et il a nécessité des investissements importants, . Entre Le Mans et Rennes, les 182 kilomètres de ligne, construits en partenariat avec Eiffage, ont coûté 2,8 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 600 millions pour les aménagements complémentaires (travaux en gare, signalisation, etc.). Et pour relier Tours à Bordeaux, la construction des 302 kilomètres a coûté 7,8 milliards d'euros, dont plus 1,2 milliard pour les aménagements.