Avec un taux d’occupation record de 201 %, la maison d’arrêt de Villepinte refuse de nouveaux détenus

À Villepinte, la prison compte 1.132 détenus pour seulement 582 places, soit un taux d’occupation de 201 %. C’est pour cette raison que la directrice de la maison d’arrêt, Léa Polin, tire la sonnette d’alarme. Elle a récemment écrit au président de la République et aux tribunaux de grande instance de Bobigny et de Paris pour les prévenir que la prison ne pouvait plus accueillir de nouveaux détenus.





"Les détenus ne peuvent pas tous aller au travail, au médical, car ils ont besoin de soins comme tout le monde […] ça génère du conflit en permanence", assure Philippe Kuhn, délégué régional du syndicat pénitentiaire des surveillants (SPS).