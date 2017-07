Tarbes : le mur anti-migrants a été détruit... par le collectif qui l'avait construit

Le mur antimigrants n'est (déjà) plus. Trois jours à peine après la construction d'un mur de près de 20 mètres de long et d’1,80 mètre de hauteur à l’entrée de l’ancien hôtel Formule 1 de Séméac, près de Tarbes (Hautes-Pyrénées), destiné à être transformé en centre d’accueil pour migrants, "l'édifice" a été détruit, ont annoncé les opposants et la préfecture ce mercredi. "On l'a fait tomber, a annoncé Laurent Teixeira à l'AFP. On avait fait des propositions qui ont été acceptées par l'Adoma (le collectif en charge de la gestion du centre d'accueil, ndlr). On est satisfaits."





"Nous ne sommes pas contre l’accueil", avait affirmé un jour plus tôt le responsable du collectif Séméac qui regroupe des dizaines de riverains et de commerçants, à l’origine de la construction. "Il faut faire quelque chose pour ces personnes en difficulté, mais il faut prendre également en compte les citoyens", avait-il ajouté. La localisation du site, "dans une zone pavillonnaire", inquiétait les riverains, tout comme "l'opacité" du projet, qui s’est organisé sans "aucune concertation".