VIDÉO - Uber révèle le top 10 des objets les plus oubliés sur le siège des VTC

Le soir en rentrant d’une dure journée de travail, après une soirée bien arrosée, en route pour un rendez-vous important… Il arrive parfois aux utilisateurs des taxis et VTC d’avoir les pensées quelques peu vagabondes. Il n’est alors pas rare, dans ces moments de distraction, d’oublier un effet personnel à bord. Si les plus objets oubliés les plus courants sont sans surprise les téléphones, les clés, les portefeuilles ou les lunettes, certains voyageurs en viennent à laisser sur le siège passager des objets complètements incongrus.