VIDÉO - Un nouveau Ken arrive : retour sur 60 ans d'évolution de la poupée

15 nouvelles poupées Ken, 3 types de silhouettes, 7 teintes de peau, 8 couleurs d'yeux, 9 coiffures différentes... Le fiancé de Barbie a eu le droit à un relooking complet pour 2017. Le nouveau Ken "n'a jamais aussi bien reflété la diversité", selon le communiqué de presse de Mattel.





Déjà en 2016, Barbie devenait petite, grande ou pulpeuse. En 130 ans, Barbie en a vu de toutes les couleurs et a testé toutes les professions les plus insolites, de coiffeuse à astronaute alors que son amoureux avait pour sa part plus de mal à s'adapter.





Le premier Ken datant de 1961, c'est près de 60 ans d'évolution qu'a connus le compagnon de la poupée la plus vendue de la planète. Le Ken 2017 à un bun, s'habille en débardeur ou en chemise à carreaux et porte des chaussures montantes. Un vrai hispter, Ken est tendance, loin du surfeur blond, idéal d'une beauté californienne inatteignable. À retrouver au rayon jouets !