VIDÉO - Un Rafale survole le nouveau TGV Paris-Rennes à plus de 320 km/h

Rafale ou TGV ? Ce dimanche 2 juillet, à l’occasion du premier trajet commercial sur la nouvelle ligne à grande vitesse entre Paris et Rennes, un Rafale de l’Armée de l’air a survolé le nouveau TGV. Les deux princes de la vitesse ont rivalisé quelques instants avant que le Rafale ne reprennent le dessus. L'avion de Dassault est en effet capable d’aller six fois plus vite (2.000 km/h). Placé à basse altitude, il n’a mis que quelques secondes pour se mettre à la hauteur du train et le dépasser.





Le TGV n'a cependant pas à rougir puisque pour la première fois sur une liaison commerciale, il a relié Paris à Rennes en 1h25.