VIDÉO - Une jeune mormone de 12 ans annonce son homosexualité dans son église... et se fait couper le micro

On peut dire qu'elle est courageuse. Dimanche, une jeune fille de 12 ans, Savannah, a annoncé lors d'un discours devant tous les membres de son église mormone son homosexualité, à Salt Lake City dans l'Utah.





Un acte téméraire, les mormons dans leur tradition ne reconnaissent pas les couples mariés de même sexe et interdisent à leurs enfants d'être baptisés L’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours déclare que toute personne, homosexuelle ou hétérosexuelle, peut devenir et rester membre de l'Église dès lors qu'elle respecte la loi de chasteté. Les homosexuels mormons doivent donc rester célibataires toute leur vie sous peine d'excommunication.





"Je sais que je ne suis pas un pécheur horrible pour être ce que je suis. Je crois que Dieu me le dirait si je me trompais ." Savannah a poursuivi en disant qu'elle espèrait un jour rencontrer un partenaire, se marier et avoir une famille. "Je sais que je peux avoir toutes ces choses en tant que lesbienne et être heureuse. Je veux m'aimer et ne pas avoir honte d'être moi-même".