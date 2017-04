VIDÉO - Une minute pour tout savoir sur Pâques

Mais pourquoi les enfants partent-ils à la chasse aux oeufs ? Pâques détermine aussi la fin du carême. Pendant les 40 jours de jeûne, on ne mangeait pas d'oeufs. Il était donc de coutume à la fin de cette période que les croyants s'offrent... des oeufs.





Quant aux cloches, le jeudi saint précédant Pâques, elles doivent se taire en signe de deuil jusqu'au dimanche. Aux enfants, on racontait qu'elles étaient partis à Rome se faire bénir par le pape et qu'elles revenaient apporter des oeufs. Dans d'autres pays comme en Allemagne ou en Angleterre, ce sont les lapins qui les apportent.





Et le chocolat, lui, est apparu bien plus tard grâce aux progrès de l'industrie. L'affinage de la pâte de cacao chauffée à 50°C et la mise au point des premiers moules en argent, en cuivre ou en fer étamé a permis de créer la forme de l'oeuf en chocolat.