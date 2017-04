VIDÉO - Dans son message pascal, le pape François implore Dieu pour la paix en Syrie et dans le monde

Le pape François a appelé dimanche à la paix au Moyen-Orient et en Syrie, pays "martyrisé" et victime d'une guerre "qui ne cesse pas de semer horreur et mort", dans sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pape argentin a imploré Dieu pour qu'il apporte "la paix à tout le Moyen-Orient" et qu'il aide "tous ceux qui s'emploient activement à apporter soulagement et réconfort à la population civile en Syrie, victime d'une guerre qui ne cesse pas de semer horreur et mort".





Jorge Bergoglio a dénoncé à cette occasion "l'ignoble attaque" qui a eu lieu samedi à Rachidine près d'Alep en Syrie, "contre des réfugiés en fuite", dont le dernier bilan s'élève à plus de 110 morts. Il a encore imploré Dieu pour qu'il "donne aux responsables des nations le courage d'éviter l'expansion des conflits et d'arrêter le trafic des armes".