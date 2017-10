VIDÉO - Vendredi 13, mardi 13 ou vendredi 17... A chaque pays sa superstition

La paraskevidékatriaphobie, vous connaissez ? Si la réponse est non, peut-être que sa signification vous sera plus familière : la phobie du vendredi 13. Et pour cause : en France, cette date agite chaque fois l'esprit de nombreux superstitieux.





Mais d'un pays à l'autre, les croyances peuvent changer du tout au tout : en Chine par exemple, ça n’est pas le 13 (associé à la vie et au bonheur) qui fait peur mais le chiffre 4. Sa prononciation est en effet très proche du mot qui veut désigne la mort.





En Espagne, le 13 porte malheur si et seulement si il tombe un mardi, le jour de Mars, dieu de la guerre.