VIDÉO - Visite d'Emmanuel Macron en Corrèze : tensions et gaz lacrymogène entre GM&S et forces de l’ordre

La tension était palpable, ce mercredi 4 octobre, en Corrèze, juste avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à Egletons pour une visite centrée sur la formation et l’apprentissage. Une bousculade a en effet opposé des salariés de l’équipementier automobile creusois GM&S aux forces de l’ordre. Du gaz lacrymogène a été utilisé par la police, rapporte l’AFP.





Certains salariés et anciens employés mais aussi des élus creusois ont souhaité s’approcher du lieu où Emmanuel Macron devrait se trouver. Mais un barrage de gendarmes mobiles a enrayé leur tentative. Les manifestants n’ont eu d’autre choix que de regagner, dans le calme, le rond-point où il s’étaient initialement donnés rendez-vous pour protester, non loin du lieu de la visite. "On attend un acte fort, déjà d'être reçus, et de ne pas être considérés comme des salariés de seconde zone", explique un manifestant au micro de LCI.