VIDÉO - Voilà à quoi pourrait ressembler le futur Vélib’ en 2018

Le vol et les dégradations sur les Vélib' constituent l'un des points noirs du système actuel. L'exploitant JCDecaux répare en effet plus de 50.000 vélos par an... Ainsi, plus de 8.000 vélos ont été détruits ou volés en 2016, soit plus d'un tiers du parc, selon la mairie de Paris, qui estime le coût d'un Vélib' pour la municipalité à plus de 1.700 euros par an.





En cas de changement d'exploitant, les stations, les systèmes d'accroches et la totalité du parc de vélos devront être changés en quelques semaines entre fin 2017 et début 2018. Un bouleversement à prévoir qui devrait peser dans la décision finale pour l'appel d'offres. Le nom du prochain exploitant des Vélib' sera connu le 12 avril 2017.