VIDÉO - "White is purity" : la publicité de Nivea accusée de racisme qui ulcère les internautes

Le dernier slogan de Nivea passe mal. Pour faire la promotion de son déodorant "Invisible for Black & White", la marque allemande a décrété par le biais d’une publicité que le blanc était symbole de pureté. "White is purity", ont ainsi pu lire les 19 millions de fans de la page Facebook destinée à la clientèle du Moyen-Orient. Au-dessus, la publicité était légendée de la phrase : "Gardez-le propre et lumineux. Ne laissez rien le gâcher, #Invisible". Ce message, posté le 31 mars dernier, n’a pas tardé à faire réagir les internautes. Nombre d’entre eux ont accusé la multinationale de racisme.





"Je n'achèterai plus jamais vos produits à cause de votre publicité", a ainsi déclaré une internaute sur Twitter.