Pornographie sur Internet : "Ça modifie le cerveau des jeunes", s'alarme un chercheur

Donald Hilton : Que se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant exposé à une avalanche de films pornographiques ?

Journaliste : Nos cellules cérébrales se modifient avec l'acquisition de connaissances. L'apprentissage sous un état de dépendance sculpte le cerveau d'une manière très dommageable. Nous pouvons devenir très figés dans certains comportements ou goûts. Quand il y a une récompense à la clef comme la pornographie, on est en présence d'un processus de marquage particulièrement puissant que le cerveau n'oublie jamais. Un enfant de 12 ans qui voit de la pornographie hard core va se dire "c'était génial". Il peut certes être effrayé, mais ce sentiment sera supplanté par la fascination. Notre cerveau réclame de la nouveauté, du changement. Il veut un visage nouveau, une forme de corps différent. Les garçons, et de plus en plus les filles, peuvent surfer pendant des heures à la recherche d'un clip parfait pour se masturber. Il y a beaucoup de recherches scientifiques démontrant que le sexe, et tout particulièrement la pornographie sur internet, peuvent entraîner une grande dépendance. C'est comme une partie de black jack avec un jeu de cartes différent à chaque fois.

Donald Hilton : Vont-ils nécessairement imiter ce qu'ils voient ?

Journaliste : La pornographie est en train de détruire la faculté de ressentir des émotions. Et les adolescentes sont soumises à une forte pression pour accepter des relations sexuelles anales douloureuses. 93% des garçons et 62% des filles de moins de 18 ans ont été exposés à la pornographie sur internet. Et une étude sur les 250 films les plus populaires indique que 88% des scènes contiennent des agressions physiques sur les femmes. Les hommes peuvent aussi arriver au stade où les vraies femmes sont simplement synonymes de mauvais porno et devenir plus intéressés par de la pornographie filmée. Sans compter que les films de réalité virtuelle arrivent sur le marché, dotés d'une nouvelle technologie prodigieuse fondée sur des simulateurs. Ce n'est plus regarder de la pornographie, c'est la vivre en 4D avec la dimension émotionnelle. C'est assez cher mais beaucoup de producteurs de l'industrie du porno sont très intéressés.