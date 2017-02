VIDÉO - Un ourson polaire est né en France et vous pouvez choisir le prénom... à une condition

Quatre prénoms sont proposés dans la liste : "Nanuq" (Ours polaire), "Tikippuq" (Il est arrivé), "Inuuik" (Anniversaire) et "Qipik" (Édredon. Participer à ce jeu, c’est "choisir le prénom, mais c’est aussi s’engager contre le réchauffement climatique", nous explique une employée du zoo contactée par LCI.





Pour cela, l’internaute lambda promet de modifier son comportement en, par exemple, consommant des produits locaux et de saison, triant les déchets et les recycler, ne gaspillant pas le papier ou encore en débranchant le chargeur de son portable et ses appareils électriques…