Vidéos, odeurs de synthèse et fontaine à eau : des éleveurs du Limousin souhaitent lancer un abattoir "bien-être"

Paysages de verdure projetés au mur, odeur de synthèse et fontaine d'eau... Dans cet abattoir qui verra le jour en 2018, tout devrait être fait pour que les bovins et ovins soient dans des conditions "idéales" pour la mise à mort, raconte son fondateur, Guillaume Betton.





Lui qui se décrit comme un paysan est aujourd'hui président et PDG de la société Les viandes paysannes. "A titre personnel, je ne suis pas Vegan et je ne partage pas le discours de L214 , lâche Guillaume Betton. Mais, je veux leur dire merci. Merci de nous avoir montré ce qu'il se passait dans les abattoirs". Cette association qui lutte pour la fin de l'exploitation animale, s'est faite connaître en publiant des vidéos de mauvais traitements tournées dans les abattoirs. "Ils nous ont motivé pour plus de respect derrière les portes closes".





Depuis sa création en 2008, l'association a publié de nombreuses vidéos - filmées en caméras cachées parfois avec la complicité d'employés - dénonçant les atrocités commises dans certains abattoirs. Peu à peu, le bien-être animal a été remis sur le devant de la scène. A tel point qu'une commission d'enquête parlementaire a été diligentée l'an passé. Et une proposition de loi, portée par Olivier Falorni a ensuite été soumise à l'Assemblée nationale. "Nous, nous sommes des paysans, continue Guillaume Betton. On est attaché à nos animaux. On souhaite qu'ils soient bien traités, du début à la fin."