Droit à l'oubli des personnes séropositives : un manifeste pour en finir avec la "double peine"

Et ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. L'association contre le Sida, AIDES, soutient ce manifeste. Son directeur général adjoint, Christian Andreo, explique à LCI l'importance d'une telle initiative : " Le propos de Camille Genton est de dénoncer ce que subissent encore aujourd'hui les séropositifs, les obstacles institutionnels encore nombreux. Les personnes séropositives sont vues à travers un système de représentation figé dans les années 80-90. On voit encore les porteurs du VIH comme des incapables, des malades. Les stéréotypes sont tenaces. Du coup, dans beaucoup d'administrations, les critères médicaux sont complètement obsolètes."





Et on ne compte plus les milieux où oeuvre toujours une discrimination à peine cachée. En 2015, l'association AIDES avait dressé la liste des administrations susceptibles de fermer leurs portes aux personnes atteintes du VIH. Parmi elles, l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) qui promettait, voilà deux ans, une modification de l'ordonnance discriminatoire. "En France, on bénéficie d'un accès au soin assez exceptionnel et d'engagements publics forts" reconnaît Christian Andreo "mais tout ne dépend pas du ministère de la Santé. Afin d'agir sur les politiques des banques, les soins des étrangers malades ou encore la présence de seringues en prison, il faut une volonté beaucoup plus transversale".