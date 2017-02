Interpellation de Theo : retour sur l'affaire en quatre actes

Dans une interview accordée à BFMTV ce lundi, la victime, Théo, a raconté son calvaire. "Ils sont trois à me saisir, je leur demande, pourquoi vous faites ça, ils ne me répondent pas, ils me disent que des injures" raconte-t-il, avant de confier ce que lui a fait le policier accusé de viol : "Il me regarde, j’étais de dos, mais j’étais en trois quart, donc je voyais ce qu’il faisait derrière moi. Il prend sa matraque et il me l’a enfoncée dans les fesses, volontairement."





Son calvaire est loin d'être terminé, et il explique en détail les actes qui ont suivi : "Dès qu’il m’a fait ça, je suis tombé sur le ventre, j’avais plus de force. (...) Je leur ai dit 'J’arrive pas à m’asseoir, je sens plus mes fesses', et ils m’ont mis des gaz lacrymogènes dans la tête, dans la bouche, un coup de matraque en pleine tête (...)". Et de poursuivre : "C’est une chose que je ne souhaite à personne, physiquement je suis très diminué, j’arrive pas à bouger, là comme vous me voyez ça fait trois heures que je suis comme ça. (…) Je dors pas la nuit" finit-il par dire.





Ce lundi, le Défenseur des droits a annoncé son intention de lancer une enquête pour faire la lumière sur cette affaire, quelques heures seulement après la tenue d'une marche blanche en soutien à Théo.