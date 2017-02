Violées, agressées, abusées... Le chemin de croix des victimes au commissariat

Et du côté des policiers, qu’en dit-on ? Pour le savoir, nous avons contacté la commissaire du 11eme arrondissement, cheffe du service d’accompagnement et d’investigation de proximité (SAIP). Elle reconnaît d’emblée qu’aucune formation spécifique à l’accueil des victimes de viol ou d’agression sexuelle ne leur est imposée : "Nos services interviennent en premier sur le terrain dans le cas d’une agression sur la voie publique, mais il est vrai que nous ne sommes pas formés à la prise en charge de ces victimes." A tout le moins existe-t-il une marche à suivre : "On essaie de prendre en charge ces personnes le plus rapidement possible, dans un endroit confidentiel et pas dans des bureaux communs. On tente aussi de confier la déposition à un fonctionnaire expérimenté. En ce qui concerne la visite chez le médecin, tout dépend du type d’agression. Si elle vient de se produire, nous conduisons directement la victime aux UMJ (unités médico judiciaires, ndlr). En revanche, si les actes sont antérieurs, on préfère donner un rendez-vous à la victime. Elle s’y rendra plus tard. En fait, il n’y a pas vraiment de protocole, mais plutôt un ensemble de bonnes conduites."





De protocole, pourtant, il est question dès novembre 2014 parmi les équipes de Marisol Touraine, ministre de la Santé. Ambitieux projet "d’amélioration de la prévention et de la prise en charge des femmes victimes de violences" … il accouche d’une souris, en recommandant par exemple une "unité de lieu". En clair, le texte encourage une intervention coordonnée entre policiers et médecins, afin d’éviter que les victimes ne soient livrées à elles-mêmes, et ne décident finalement d’abandonner les poursuites.