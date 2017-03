Violence et radicalité : les lycéens sont-ils devenus plus influençables ?

Selon les conclusions du CNRS, l’étude montre que le premier panel légitime davantage le recours à la violence que le second. Dans le détail, près de 25% d’entre eux jugent acceptables certains comportements, comme mener une action violente, affronter la police ou voler un scooter, contre seulement 8% de l’échantillon témoin. Le classement par religion révèle que 33% des jeunes de confession musulmane y sont plus favorables, contre 22% des athées, et 20% des chrétiens.





Toujours sur la religion, 11% des jeunes interrogés affirment qu’il n’y a qu’une "seule vraie religion" et qu’elle aurait "raison contre la science dans l’explication de la création du monde". Une idée qui l’emporte là encore chez les jeunes de confession musulmane. Malgré tout, ils ne sont que 4% à se dire concernés par "l’absolutisme religieux" et la "tolérance à la violence". Des chiffres qui montrent que "l’absolutisme religieux est très loin d’être majoritaire chez les musulmans", tient à préciser Anne Muxel, l’un des auteurs de l’étude.