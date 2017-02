Violence sur les réseaux sociaux : au collège, la prévention avant tout

INITIATIVE - Dans ce collège de Fontenay-le-Comte, aucun élève ne cache son intérêt pour les réseaux sociaux. La salle se fait plus silencieuse toutefois quand vient l'heure d'aborder les violences qui peuvent, parfois, subvenir sur ces fameux sites communautaires. Pour le CPE de l'établissement, un seul recours possible pour lutter contre cette forme de harcèlement : la prévention. Ainsi, depuis deux ans, l'établissement a mis en place un "label respect" permettant de remplacer automatiquement les insultes par des petits dessins colorés et pacifistes...