Violences : en 2015, un meurtre de femme sur deux a eu lieu au sein de sa famille

Ce sont, une fois de plus, des chiffres alarmants qui sont publiés sur les violences faites aux femmes. Après examen des procédures de police et de gendarmerie, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales rend public, ce mardi 26 septembre, un rapport centré sur les homicides de femmes.





Qu'y apprend-t-on ? D'abord, qu'en 2015 (hors attentat), plus d'un meurtre de femme sur deux était le fait d'un membre de sa famille. Cette année-là, elles sont exactement 286 à avoir été tuées. Et parmi elles, 149 sont les victimes d'un meurtre commis au sein même de la famille, soit une proportion 52,1%. C'est ce qu'on appelle, en jargon policier, un "homicide intrafamilial".





Si on regarde encore plus en détail, on voit alors que 30,8% de ces homicides... ont été commis dans le couple par le conjoint de la victime.