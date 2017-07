Violences policières à Calais : une ONG dénonce l’utilisation de gaz poivre contre les migrants

Cette enquête, publiée mercredi 26 juillet repose sur des entretiens effectués entre juin et juillet 2017 avec plus de 60 demandeurs d’asile et migrants, dont 31 enfants non accompagnés, à Calais, Dunkerque et aux alentours. Les personnes interrogées dénoncent à l’unanimité le recours au gaz poivre contenu dans les bombes lacrymogènes des policiers. Or, "l’agent chimique conçu pour maîtriser des personnes se comportant violemment cause une cécité temporaire, de fortes douleurs oculaires et des difficultés respiratoires, qui durent en général de trente à quarante minutes", souligne le rapport.





Mais selon l’ONG, le gaz est aussi utilisé contre les biens possédés par les migrants. Ainsi, "la nourriture et l’eau aspergées de gaz poivre ne peuvent plus être consommées, tandis que les sacs de couchage et les vêtements doivent être lavés avant de pouvoir être utilisés à nouveau", ajoute l’enquête. Biniam T., 17 ans, explique à l’association : "S’ils nous trouvent quand nous dormons, ils nous aspergent de gaz puis ils prennent toutes nos affaires. Ils font ça tous les deux ou trois jours. Ils viennent et prennent nos couvertures".





Les violences concernent aussi les travailleurs humanitaires qui ont été interrogés pour les besoins du rapport. Certains d’entre eux ont expliqué qu’une fois, "des gendarmes armés de fusil les ont encerclés, et que de nombreuses fois, par d’autres méthodes musclées, les CRS ont empêché les migrants de s’approcher des travailleurs humanitaires et ont fait tomber la nourriture des mains de ces derniers". D’autres soulignent que lorsqu’ils essaient de prendre des photos ou filmer, les policiers saisissent leur téléphones, "effaçant ou consultant le contenu sans permission ni motif légal".