Violences policières : une "marche pour la justice et la dignité" organisée à Paris à l'appel de familles de victimes

Sur place, les manifestants marchaient derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire : "Justice et dignité, stop à l'impunité policière" flanqué des portraits dessinés de 13 personnes, présentées comme victimes de la violence policière. Aux cris de "Zyed, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on ne pardonne pas", "pas de justice, pas de paix", "Police partout, justice nulle part" ou "urgence, urgence, la police assassine en toute impunité"... Dans le cortège, flottaient des drapeaux du NPA (Nouveau parti anticapitaliste), du DAL (Droit au logement), d’Attac, CGT, CNT, ballon Solidaires, et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Les bamboulas, les bougnouls, les niakoués (…) vous emmerdent".





Fatiha Bouras, qui se présente comme la maman d'une victime, a justement demandé au micro que "la justice écoute surtout les mamans de victimes". "Il y a trop de meurtres policiers, il faut que ça cesse. Et c'est que des Maghrébins et des Blacks qui meurent", ajoute-t-elle. À l'arrière du cortège, plusieurs centaines de personnes portant capuches, cache nez et lunettes noires ont tiré des fumigènes de façon sporadique, sans qu'aucun incident n'ait été déploré. La première grande manifestation contre les violences policières avait rassemblé, en octobre 2015, entre 3.500 et 10.000 personnes selon les sources. C'était exactement dix ans après les émeutes en banlieue parisienne.