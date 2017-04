Viols sur mineurs : faut-il allonger de 10 ans les délais de prescription comme le propose Flavie Flament ?

En novembre dernier, Flavie Flament avait été nommée à la tête d'une mission de consensus sur le délai de prescription pour les viols. Son rapport propose ce lundi de prolonger de dix ans le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs. Le délai serait ainsi porté à 30 ans à compter de la majorité de la victime. Mais jusqu'ici, la situation des mineurs s'est toujours heurtée à un statu quo… qu’aucune personnalité politique n'a jamais semblé en mesure de briser. Pourquoi ? En novembre dernier, nous avions tenté de joindre la sénatrice UDI Chantal Jouanno qui, en 2014, a bien tenté d’allonger à trente ans ce délai de prescription, sans succès. Mais celle-ci n’avait pas souhaité s’exprimer sur sa proposition de loi, rejetée à l’époque par l’Assemblée nationale. Autre tentative du côté de Catherine Coutelle, députée PS engagée dans la lutte pour les droits des femmes. Là encore, son entourage confirmait à LCi "qu’à ce jour, madame Coutelle ne réfléchit pas à une proposition de loi sur le sujet".





Pourtant, la question des délais de prescription des viols sur mineurs est primordiale. C’est du moins l’avis d’Ernestine Ronai, coordinatrice nationale de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences (MIPROF), que nous avions invitée à réagir, toujours en novembre dernier, à une proposition de loi des députés Georges Fenech et Alain Tourret visant à doubler les délais de prescription des violences sexuelles sur adultes (dix ans actuellement pour les viols, trois ans pour les agressions). Interrogée par LCI, elle expliquait : "La proposition de loi Fenech-Tourret, si elle était adoptée, serait un gros progrès. Doubler les délais de prescription est un vrai pas en avant. Mais cela reviendrait à mettre sur un pied d’égalité les majeurs et les mineurs face aux violences sexuelles. Or, on remarque que pour les victimes d’inceste par exemple, les faits peuvent revenir en mémoire longtemps après, à différents moments de leur histoire. Il faut donc continuer à améliorer les délais pour les mineurs, et pousser au moins jusqu’à 48 ans la possibilité de porter plainte." Une décision qui permettrait, selon elle, à davantage de femmes de s’exprimer sur les violences subies. Ce qui est loin d’être anecdotique quand on sait que seules 10% d’entre elles osent aujourd’hui porter plainte.