Viry-Châtillon : les policiers attaqués aux cocktails Molotov décorés de l'Ordre du mérite

"Quand on attaque un policier, on attaque la France. Elle ne l’accepte pas. Et ne l’acceptera jamais". Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl s'est voulu intransigeant mardi lors de la remise de la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite aux deux policiers attaqués et brûlés aux cocktails Molotov en octobre dernier à Viry-Châtillon. "Aucune violence commise à l’encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique ne restera impunie", a-t-il tenu à insister.





Le 8 octobre, les deux agents surveillaient une caméra installée près d'un feu rouge connu pour être le théâtre de vols avec violences sur des automobilistes, situé en lisière de la Grande Borne, une cité difficile à cheval sur les communes de Viry-Châtillon et Grigny, en région parisienne.