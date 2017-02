Visite au château de Karlštejn, joyau médiéval de la République tchèque

DÉCOUVERTE - Le château de Karlštejn, non loin de Prague, a été édifié au quatorzième siècle et fait partie intégrante de la fierté du peuple tchèque. Un trésor médiéval posé sur le haut d'une colline qui avait pour but, à l'époque, de protéger les joyaux de la Bohème. Miroslav, forgeron de père en fils, répare depuis plus de 15 ans les serrures de l'édifice et forge des pièces à destination des touristes, émerveillés par les fresques murales du château qui font de lui un véritable chef-d’œuvre.