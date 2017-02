Visites d’institutions, cours… comment expliquer la politique aux enfants ?

INTRODUCTION - Les regards sont admiratifs et pour cause : ces jeunes écoliers sont en train de visiter le Palais du Luxembourg, autrement dit, le Sénat. Une visite effectuée en compagnie du sénateur du Finistère qui joue, volontiers, les guides. Libres à ces citoyens en herbe de poser des questions et à leur interlocuteur de les sensibiliser aux fonctionnements de nos institutions. Pour expliquer le monde politique aux enfants, des cours d’éducation civique sont aussi tenus dans certaines classes.