"Vous arrêtez le chantier ou l'on va vous sortir violemment" : A Échirolles, le chantier d'une crèche bloqué par des jeunes sans-emploi

Depuis des semaines, le chantier d’une crèche à Echirolles (Isère) est à l’arrêt. Menacés par une bande de jeunes sans-emploi du Village 2, un quartier sensible en banlieue de Grenoble, les ouvriers ont abandonné la construction de l’édifice depuis le 12 juin. "Vous arrêtez le chantier ou l’on va vous sortir violemment. Et si vous nous dénoncez, on vous retrouvera et on s’en prendra à vos familles", aurait lancé l’un des jeunes aux ouvriers. La police municipale intervient, mais ses agents sont à leur tour pris à partie. Appelée en renfort, la police nationale finira par interpeller deux jeunes qui comparaîtront en octobre devant la justice pour "outrage". Malgré l’intervention de la police, les ouvriers ne reprennent pas le travail, traumatisés par les menaces qui leur ont été proférées.