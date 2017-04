"Vous n'allez pas imposer ça aux gens !" : une femme interdite d'allaiter dans un commissariat parisien

"Couvrez ce sein, que je ne saurais voir". Dans le IIe arrondissement de Paris, l'adage vieux de trois siècles et demi n'a pas pris une ride. Les faits se sont déroulés le 10 avril dernier. Un couple de Parisiens se balade dans le IIe arrondissement de la capitale et décide d'aller réaliser des procurations en vue du premier tour de l'élection présidentielle. Et alors qu'ils attendent leur tour pour rentrer dans le bâtiment, leur fils se met à pleurer.





"Nous demandons à la jeune femme policière si nous pouvons nous asseoir et allaiter notre enfant", indique la maman, Sophie, dans un message postée sur internet. La policière part se renseigner et revient, un peu gênée, avec son supérieur. Ce dernier, s'exprimant d'un ton "très hostile", indique au couple que c'est impossible car il n'y a pas de pièce prévue à cet effet. La jeune femme lui rétorque qu'une chaise lui suffit, ce à quoi il répond : "Il est hors de question que vous allaitiez en public ! Vous n'allez pas imposer ça aux gens".





Les deux parents ne se démontent pas et proposent alors d'allaiter "discrètement", sous une pièce de tissu pour cacher la poitrine de la maman. Mais le policier reste inflexible et le couple décide de partir.