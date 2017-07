On sait pourquoi les trains ont souvent du retard, et la SNCF a des pistes pour être plus ponctuelle d'ici... 2022

Le comité a ainsi noté la "situation difficile" dans laquelle se trouve le réseau ferroviaire français du fait de l'"accroissement de la demande", selon l'expert indépendant Alain Thauvette. Les premières recommandations pourraient être mises en œuvre au premier semestre 2018, et s'étaler jusqu'en 2022. Le comité composé d'experts avait été mandaté en février par les présidents de la SNCF Guillaume Pepy, et de SNCF Réseau, Patrick Jeantet. Il sera présenté d'ici la fin du mois aux deux conseils d'administration et au conseil de surveillance de la SNCF.