La SNCF a-t-elle été radine sur ses promotions pour Noël ?

Contactée par LCI, la SNCF dément toute hausse des prix, ou mise en vente d’un nombre de billets très réduits. Il y aurait eu, 1, 2 millions de billets à petits prix mis en vente sur les vacances de Noël. C’est même 33% de billets à petits prix pour les vacances de Noël que l’an dernier. "Sur TGV, 600 000 billets Prem’s en seconde sont mis en vente comme l’an dernier. Sur OUIGO, 590 000 billets ont été mis en tente, contre 289 000 billets l’an dernier", détaille le service de presse de la SNCF, qui rappelle que OUIGO dessert dorénavant Bordeaux, et Strasbourg ce qui n’était pas le cas en 2016, et qu’il y aura des départs depuis Paris sur Rennes, Nantes et Montparnasse à partir du 10 décembre prochain.