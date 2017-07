Vu de Twitter : des stations de métro fermées après les violents orages à Paris

Dimanche soir, c'était l'un des sujets les plus discutés sur Twitter. Les orages accompagnés de fortes pluies qui se sont abbatus sur la capitale ont laissé des traces. Une dizaine de stations de métro ont été touchées par des inondations et une dizaine ont été fermées au public par la RATP, en raison d'inondations. La RATP n'a cependant pas précisé jusqu'à quand elles le resteront.





Particulièrement touchées entre 21 heures et 23 heures, les stations de la ligne 2 à hauteur de Barbès et Père Lachaise n'étaient pas praticables. Les stations de métro République, Saint-Michel, Quai de la Rapée, Corentin Cariou, Porte de Versailles, Cluny, Porte de Choisy, Maison Blanche et Porte de la Villette étaient également fermées au public ce dimanche en fin de soirée. La gare Montparnasse était elle aussi en proie aux infiltrations d'eau au bord des quais, tout comme les escaliers qui mènent à la ligne 2 à Stalingrad, ceux de la ligne 4 à porte d'Orléans ou encore la ligne 5 à Porte de Pantin.