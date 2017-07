Vu de Twitter, le chassé-croisé des vacances donne le sourire

610 km de bouchons cumulés à la mi-journée. Les Français qui partent en vacances doivent s'armer de patience à de nombreux endroits de l'Hexagone aujourd'hui avant de rejoindre leur destination de vacances. Bien souvent on s'occupe comme on peut durant ces embouteillages : musique, jeux (pour les enfants), lecture (pas pour les conducteurs / conductrices)... Et puis il y a Twitter et sa horde d'humoristes, pour éventuellement redonner le sourire à ceux et celles qui commencent à s'agacer de ne pas avoir avancé de plus de 500 mètres depuis 20 minutes.