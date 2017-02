Week-end à Rennes : maisons à colombages et galettes-saucisses

WEEK-END - Comme chaque samedi, TF1 vous propose de partir en week-end. Direction la Bretagne pour ce début février. En pleine mutation, Rennes est une ville jeune et pleine de contrastes. Perçue davantage comme un lieu de passage plus que touristique, on y trouve pourtant de nombreux lieux atypiques. Par exemple, 280 maisons à colombages. Sans oublier la gastronomie et sa fameuse galette-saucisse.