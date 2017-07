White is beautiful : les cheveux blancs des femmes sont-ils (encore) un tabou ?

Pour Jean-François Amadieu, l’équivalent, chez les hommes, serait la question de la calvitie. Mais, ironie, eux ont réussi à retourner le problème, en se rasant, en portant casquettes et chapeaux. Au point que c'en est devenu tout à fait accepté, et même branché. "L’opération a pas mal réussi via des techniques qui visent à contourner quand même ce qui est à la base un obstacle", estime Jean-François Amadieu. Les choses pourraient-elles donc tourner autrement, en matière de cheveux blancs ? Pas exclu. "De plus en plus de femmes, souvent des célébrités, assument ce qui aurait été impossible il y a quelques années", estime le sociologue. "Il y a un courant anglo-saxon, porté en grande partie par les stars américaines, qui prône une démarche 'on s’assume', 'on est soi-même', au naturel, relayé à grands coups de blogs, d’Instagram. Cela se diffuse un peu en France." Marilou Bruchon-Schweitzer est moins optimiste, même si elle constante, elle aussi, cette recherche "d'authenticité" : "La femme vieillissante est coincée entre deux exigences contraires : séduire, plaire et donc éviter de porter visiblement les stigmates de la vieillesse (donc se teindre), ce qui était la norme dominante jusqu'ici ; ou se teindre les cheveux, mais qui aujourd'hui, est vu comme tricher sur son âge, recourir à des artifices, tromper."





En France justement, une journaliste de mode pourrait bien aider à libérer le tabou. Il y a deux ans, Sophie Fontanelle a décidé d’arrêter les colorations. Elle a laissé, petit à petit, le blanc envahir ses cheveux, et balayer la teinture. Elle sort un livre "Une apparition" en août prochain, qui raconte cette expérience. Mais en attendant, elle a documenté tout le processus, sur instagram, via le hashtag #uneapparitionsophiefontanel. S’y empilent des photos d’elle, ou plutôt de ses cheveux, et de leur évolution. De la barre blanche, aux longueurs. Et elle, apparait virevoltante, pimpante, souriante, rayonnante. Bref, apparemment, les cheveux gris, c’est un bonheur.