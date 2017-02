Qui était Xavier Beulin, patron controversé de la FNSEA décédé à 58 ans?

Celui qui représentait les petits producteurs parfois au bord de la faillite était lui-même très loin de ce milieu. Et pour cause, il était à la tête d’un empire agro-industriel et financier, le géant céréalier Sofiprotéol (récemment rebaptisé Avril). Ce mastodonte de l'économie française pèse 7 milliards d’euros de chiffres d’affaires par an, regroupe plus de 150 sociétés (dont les marques Lesieur, Puget, Matines) et revendique une présence dans plus de 22 pays.





Une double casquette qui faisait dire à ses détracteurs que l’homme n’avait plus grand-chose d’un agriculteur, ce qu'il contestait. Interrogé par Libération en 2011, il s'en était défendu vivement : "J’y vais deux week-ends par mois. Le dernier, j’ai fait dix-sept heures de tracteur ! Et quand je vais à l’étranger, la première chose que je fais, c’est sentir la terre." Difficile pourtant d’imaginer Xavier Beulin dans un champ avec une paire de bottes en caoutchouc.