Xennials : c'est quoi cette (micro)génération dont on vous parle ?

Si vous avez connu les baladeurs cassette quand vous étiez petit, que vous avez écouté Korn ou Limp Bizkit une fois adolescent et que vous aviez, fut un temps, toutes les saisons de Friends en VHS, alors vous êtes probablement un "Xennial".

Ne vous emballez tout de même pas, vous n'êtes pas une véritable communauté mais seulement une micro-génération. Un groupe coincé entre deux classes d'âges : leurs grands frères et soeurs de la génération X qui ont vu le jour entre les années 1960 et les années 1980 et la plus jeune génération Y (ou les Millennials) née entre les années 1980 et l'an 2000.



Précisément, vous êtes né entre 1977 et 1983, à en croire la pléiade d'articles qui parlent de vous en ce début d'été 2017. Pour L'Express, "vous êtes trop vieux pour être jeune, trop jeune pour être vieux : assez vieux pour être né avant l'existence d'Internet mais suffisamment jeune pour travailler en réseau chaque jour au bureau [...] Vous avez tour à tour découvert la Gameboy, Windows 95, MSN Messenger, Yahoo!, l'apparition de Facebook, les premiers tweets de Donald Trump et même le filtre chien sur Snapchat. Mieux, vous avez maîtrisé toutes ces révolutions successives. Les anthropologues du futur se souviendront de vous"