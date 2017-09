Yom Kippour : pourquoi les juifs se recouvrent d'un châle blanc lors de ce "jour du Grand Pardon"

Fête majeure du judaïsme, Yom Kippour -appelé aussi "jour du Grand Pardon"- est une journée de jeûne consacrée exclusivement à la prière et à la repentance. "La croyance veut que, en ce jour solennel, Dieu passe en revue chaque être humain et examine ses mérites et ses fautes", détaille Hélène Hadas-Lebel dans son ouvrage intitulé Le Judaïsme, pratiques, fêtes et symboles.