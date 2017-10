"Je savais qu'il avait dû en blesser d'autres" : plusieurs femmes accusent le créateur des "honest trailers" de harcèlement sexuel

C'est Emma qui, la première, a ouvert la voie. En fin de semaine dernière, cette Californienne a expliqué sur Twitter et Facebook comment, alors qu'elle était en stage non rémunéré chez Screen Junkies voilà sept ans, elle a reçu des messages de la part de son patron : "Il est tombé sur des photos de pin-up que j'avais faites. Il m'a envoyé un message pour me dire que j'étais bonne et il l'a joué en mode blague en disant 'LOL, je me branle en pensant à toi en sous-vêtements!!!' Quand j'ai essayé de l'envoyer balader, il a proposé de venir me voir pour faire ça devant moi (....). Vous devez comprendre que ce gars était mon boss. Il était en position de pouvoir, j'étais complètement inexpérimentée, je travaillais pour lui gratuitement dans l'espoir qu'il puisse un jour m'offrir du travail. Donc j'ai répondu : 'Je suis flattée, mais non merci'. (...) J'ai essayé de passer à autre chose, mais cela me met en colère de voir des amis féministes qui postent sur Facebook les vidéos 'honest trailers'".