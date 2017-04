Zéro SDF d'ici dix ans : pour la Fondation Abbé Pierre, l'objectif est atteignable

La FAP souhaite également que les propriétaires aient une garantie lorsque les loyers sont impayés, comme le prévoyait la loi Alur, rapporte Le Parisien, alors que la mesure a finalement été abandonnée. "Expulser, c'est la plus mauvaise des solutions. Or on le fait de plus en plus", indique au quotidien Manuel Domergue, précisant qu'il y a eu "14.400 procédures avec recours avec la force publique", soit une augmentation de "24%" par rapport à l'année précédente.





Bien qu'Emmanuelle Cosse, ministre du logement, ait annoncé récemment la création de 5 000 lits supplémentaires pour les situations d'urgence, portant à 125.000 le nombre total, la fondation propose de privilégier le développement de logements plus stables, comme par exemple les pensions de famille. Selon Christophe Roberte qui s'est confié au Parisien, cela permettrait d'éviter des coûts avec des solutions plus "pertinentes et plus durables".