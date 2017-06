Zoom : le Canal du Midi en péniche

DÉCOUVERTE - Plus de 3 siècles qu’il existe. A l’origine, le Canal du Midi a été commandé par Louis XIV à Paul Riquet pour relier la mer Méditerranée à l’océan Atlantique. L’idée était alors notamment d’éviter de payer les taxes en passant par le détroit de Gibraltar. Long de 240 kilomètres entre Sète et Toulouse, avec ses 63 écluses et plus d’une centaine de ponts, le Canal du Midi est aujourd’hui une invitation à la promenade sur péniche, entièrement dédié au tourisme. Ici on prend son temps, la vitesse est limitée à 8 km/h, et au fil de l’eau on part à la rencontre de tous ces amoureux du canal.