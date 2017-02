MISE EN VALEUR - Dans les tiroirs de Véronique Lecompte, il y a l’embarras du choix : baguettes italiennes, françaises, du XIXe plus sobre…Ici, plus de 600 modèles où cohabitent tous les styles. Car le cadre est un art qui s’est renouvelé au fil des siècles et des rois de France. Cette galerie est l’une des dernières, à Paris, à être spécialisée dans cet art décoratif.