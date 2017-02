Zoom sur les confréries (2/5) – La Confrérie des rillettes et rillons en Touraine nous met l’eau à la bouche

EN BONNE COMPAGNIE - En Touraine, cette confrérie joyeuse déguste les rillettes de Tours, bien sûr ! "Quand on est intronisé, nous explique Thérèse Ajun, on s’engage à manger 5 kilos de rillettes dans l’année !". Et de Belgique au Portugal, ces passionnés voyagent partout pour faire la promotion de leur région et ses produits.