JT 20H - Soldes d'hiver 2017 : en magasins ou sur Internet, c’est parti pour 6 semaines de rabais

BONNES AFFAIRES - Dès 7h du matin, Lisa écumait déjà les sites de vente en ligne, carte bancaire à portée de main. En deux heures de temps et pour 300 euros, ses enfants sont habillés pour la saison. Internet, c’est le premier magasin des soldes. Et chez les géants du net, tout est prêt pour satisfaire la demande. En plein centre-ville de Reims, par contre, les pronostics sont plus prudents : les clients ne semblent pas être là, mais peut-être que la météo y est pour quelque chose…