Quelles différences entre les soldes, les promos, le destockage ou la liquidation ?

Les soldes servent à écouler les stocks d'invendus et à libérer la place pour la nouvelle collection. Les commerçants ont le droit de vendre à perte pendant la période des soldes (et uniquement à cette occasion et en cas de liquidation – voir plus bas), ce qui signifie que des rabais monstres sont possibles.





Les articles doivent être en vente depuis au moins un mois dans le magasin avant d'être soldés. Ils bénéficient, comme tout autre article, de la garantie des vices cachés. ce qui veut dire que vous pouvez parfaitement les retourner contre échange ou remboursement en cas de défaut.





Les dates des soldes d'hiver et d'été sont fixées au niveau national avec des dérogations pour certaines zones touristiques ou frontalières (qui peuvent commencer plus tôt). Quant aux soldes flottants, ils ne sont plus autorisés depuis le 1er janvier 2015. En contrepartie, la période de soldes a été rallongée à six semaines au lieu de cinq précédemment.