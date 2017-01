Les 10 commandements pour réussir ses soldes

Les soldes à venir sont un peu comme Noël pour les enfants. On croule sous l'avalanche de fringues mais on porte toujours les mêmes. Alors, avant de filer sur vos sites préférés, prenez le temps de vous débarrasser de tout ce que vous n'aurez pas porté depuis deux saisons. A l'exemple de cette jupe violette achetée sur un coup de tête, mais qui n'a jamais eu l'occasion de quitter votre armoire. Les plus pragmatiques pourront toujours vendre leurs vêtements pour financer les nouveaux, quand les plus généreuses feront des heureuses parmi leurs copines ou déposeront leurs sacs de fringues à la Croix-rouge. Ce qui vaut par les armoires, vaut aussi pour la cuisine avec tous ses accessoires (moules, plats et petite déco) ou encore les chambres, et tous ces draps que l'on ne fait pas assez tourner.