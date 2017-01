Soldes d'hiver : les pièges à éviter pour ne pas trop dépenser

Se laisser influencer par un habile vendeur un tant soit peu flatteur n'est pas votre genre ? tant mieux. Car en périodes de soldes, les commerçants n'ont qu'un objectif : écouler au plus vite leur marchandise. Alors restez zen et dites non à tout ce qui serait superflu. Votre budget le vaut bien. Et puis, quel intérêt d'acheter des chemises trop petites, sous prétexte qu'en fondant un peu, vous pourrez enfin les fermer.

5 Acheter des produits non soldés

On l’a tous fait. On entre dans une boutique, on papillonne un peu partout et, comme par hasard, on se retrouve devant le portant des vêtements de la prochaine collection. Grosse erreur. Alors on se prépare mentalement pour s’obliger à ne pas regarder les articles non soldés. Jamais. À aucun prix !