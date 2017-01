Soldes sur Internet : les pièges à éviter

2) Les prix affichés : Tout comme dans les boutiques physiques, le prix d'origine et le nouveau prix soldé doivent être indiqués, ou du moins, la réduction accordée. De plus, les produits soldés doivent être clairement mentionnés et se distinguer d'éventuels articles non soldés. De nombreux sites créent des pages soldes regroupant toutes les promotions. Ainsi, impossible de d'acheter par mégarde un produit de la nouvelle collection, non soldé.