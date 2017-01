A cinq jours du Mondial, la France remporte son premier match test face à la Slovénie (29-27)

Auteur de quasiment la moitié des buts de son équipe, l'ailier du SG Flensburg-Handewit s'est voulu positif à l'issue de la rencontre, malgré un scénario compliqué. "On n'a pas réalisé un match parfait, mais on a montré qu'on était solidaire jusqu'au bout", a-t-il commenté sur beIN Sports. "On a été en difficulté mais les Slovènes ont une grosse densité physique. Ils nous ont laissé très peu d'espace, a retenu pour sa part Didier Dinart "globalement satisfait" par la prestation du soir. Encore opposés aux Slovènes dimanche à Montpellier, les Experts auront sûrement à coeur de monter en puissance.